Пашиняна обвинили в нанесении многомиллиардного ущерба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей политикой нанес стране и народу ущерб на 38,4 миллиарда долларов. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил экономист, член совета попечителей Фонда страхования военнослужащих Месроп Манукян.

К такому выводу армянский экономист пришел, сопоставив людские и материальные потери во время войны в Карабахе. Людские потери в денежном выражении Манукян оценивает в 7 миллиардов долларов (сюда входят около 4 500 погибших и без вести пропавших военнослужащих, около 5 000 инвалидов первой группы, около 6 000 инвалидов второй группы).

Ущерб системе обороны составляет порядка 2 миллиардов долларов, потери в банковской системе – около 1 млрд долларов, ущерб инфраструктуре – около 2 млрд долларов, отметил Манукян.