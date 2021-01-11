Сербия досрочно погасила задолженность перед Азербайджаном в размере 172,7 миллиона евро по кредиту на строительство участка дороги «Коридор 11». Как сообщает издание SeeNews, об этом сказал министр финансов Сербии Синиша Мали.

По словам сербского министра, правительство выплатило долг за счет выручки от продажи 83,23 процента акций крупного банка Komercijalna Banka словенскому банку Nova Ljubljanska Banka за 394,7 миллиона евро.

«Таким образом мы сэкономили для граждан Сербии 25,9 миллиона евро в виде процентов, которые они выплатили бы к 2027 году», - сказал Мали.

В декабре прошлого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что погашение долга сократит соотношение государственного долга к ВВП на 0,42 процентных пункта, до 58,5 процента.

Сербия получила от правительства Азербайджана ссуду в размере 300 миллионов евро для строительства участка Прельина - Лиг «Коридора 11» в 2012 году. Строительные работы были выполнены азербайджанской строительной компанией Azvirt.