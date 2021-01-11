В Китае из-за вспышки COVID закрыли три города

Вспышка нового коронавируса на севере Китая заставила власти страны приостановить транспортное сообщение с тремя городами. В изоляции оказались Шицзячжуан, Синтай и Ланфан с общим населением более 23 миллионов человек, сообщает российский телеканал НТВ.

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения прилегающей к Пекину провинции Хэбэй решил усилить контроль на всех автотрассах и железных дорогах, ведущих в эти населенные пункты. Жителей ждут массовые тестирования на COVID-19, выехать из Синтая, Шицзячжуана и Ланфана можно лишь в случае крайней необходимости.

Согласно официальным данным, в клиниках этих городов лечатся свыше 500 заболевших, которым диагноз поставили за последние 10 дней. Примерно у 40% госпитализированных болезнь протекает бессимптомно. Сейчас на провинцию Хэбэй приходится уже примерно 45% случаев заражения коронавирусом из всех зарегистрированных на территории материкового Китая.