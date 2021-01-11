Ученые раскрыли тайну острова, где нет зараженных COVID

Итальянские ученые выяснили природу феномена острова Джильо, ни один из жителей которого не заразился коронавирусом. Пандемия обошла это место стороной, хотя туда неоднократно приезжали заболевшие люди с материка, а местные жители не соблюдали социальную дистанцию. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Остров Джильо находится у побережья Тосканы. Это одно из немногих мест в Италии, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населения, все случаи — только у приезжих туристов. При этом эти туристы тесно контактировали с местными, что, однако, не привело к распространению заболевания.

Ученые под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу. Авторы стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, если таковые имеются. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов острова, пишет РИА Новости.

Исследователи использовали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Авторы проверили 634 человека, проживающих на острове, и 89 приезжих. Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы подтвердить положительный результат, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.

Ученые объясняют отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове Джильо двумя причинами. Во-первых, это чистейший воздух — отсутствие загрязняющих примесей могло, по мнению авторов, сыграть решающую роль в ограничении распространения инфекции. Во-вторых — это возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Эта причина кажется исследователям наиболее убедительной.

Авторы планируют провести еще один раунд серологического скрининга в будущем, в разгар туристического сезона, когда тысячи туристов будут посещать остров, а также более детально изучить особенности микроклимата острова.