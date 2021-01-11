Aqrarkredit перечислил деньги в Фонд YAŞAT и в Фонд возрождения Карабаха

Акционерная кредитная организация Aqrarkredit перевела средства в Фонд YAŞAT и в Фонд возрождения Карабах а.

Как известно, данные фонды были созданы президентом Азербайджана с целью поддержки раненых и семей шехидов, павших в ходе Отечественной войны, обеспечения современной и достойной жизни для постоянного и безопасного проживания на освобожденных от оккупации территориях, для проведения строительно-восстановительных работ во всех сферах, а также для плодотворной деятельности и улучшения благосостояния.

Общественность страны с большой симпатией встретила указы главы государства. Акционерная кредитная организация Aqrarkredit, как и другие структуры, активно участвует в пожертвованиях в данные фонды.

Aqrarkredit, длительное время работающий в области кредитования сельского хозяйства, остается верным принципам социальной ответственности. В связи с этим для претворения в жизнь обозначенных выше задач Aqrarkredit перечислил в Фонд YAŞAT и в Фонд возрождения Карабаха 200 тысяч манатов - по 100 тысяч манатов в каждый.

Акционерная кредитная организация Aqrarkredit, считая важным проявление социальной солидарности в вопросе поддержки раненых и семей шехидов, а также в обеспечении качественной жизни на освобожденных территориях, призывает всех граждан присоединиться к данной инициативе.