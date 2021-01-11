Синоптики предупреждают о сильном ветре

В среду, 13 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами слабый туман, моросящий дождь. Умеренный юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами туман, западный ветер усилится. Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

13-14 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление умеренного юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

Метеорологи предупреждают, что начиная с 13 января и до утра 14 января в Баку и на Апшероне юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с, временами до 20 м/с, в некоторых районах Азербайджана - до 18-23 м/с.