В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращения Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обмене валюты гражданина Неймата Мамедова, когда он пытался продать 40 тыс. долларов США за 69 тысяч 900 манатов. Об этом haqqın.az сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что задержанный пытался продать доллары дороже официального государственного курса, то есть 1 доллар за 1,74 маната.

В ходе расследования было установлено, что Н.Мамедов незаконно занимался предпринимательской деятельностью, у него были обнаружены и изъяты материальные доказательства, в большом количестве национальная и иностранная валюта, а также записи об обороте денежных средств и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.