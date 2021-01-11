В России заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Об этом она рассказала в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В России наблюдаются стабилизация ситуации с распространением коронавируса нового типа и снижение количества заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось на 16%, отметила Попова.

При этом, по ее словам, в регионах ситуация остается неоднородной. Так, 22 субъекта находятся в стадии снижения числа заболевших, 61 субъект — в стадии стабилизации, а в двух регионах продолжается рост заболеваемости.

За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».