У цифрового рубля не нашли цели и смысла

Главной проблемой цифрового рубля, какой бы вариант его введения не был выбран, остаются отсутствие четко сформулированных цели и смысла. Об этом говорится в отзывах участников финансового рынка на предложение регулятора, с которыми ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Издание получило в распоряжение письма Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку (НСФР), в которых сформулирована одна и та же проблема.

Так, АЭД указывает на ряд зарубежных примеров, где для внедрения цифровой валюты найден какой-то повод. Например, в Швеции целью названо сокращение оборота наличных, а в Китае — вытеснение наличных и поддержка зарубежной диаспоры. В России же смысл инновации описан таким образом, что все проблемы можно решить имеющимися средствами.

Не уверены эксперты и в преимуществах цифрового рубля. Если НСФР полагает, что офлайн-режим станет востребованной особенностью, то в АЭД напоминают, что регионов с отсутствием мобильной связи в России крайне мало. Таким образом, оценить возможность платить в условиях отсутствия интернета сможет крайне ограниченная аудитория.