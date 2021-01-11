Пользователи WhatsApp массово уходят в Signal и Telegram

По данным аналитической платформы Sensor Tower, с 6 по 10 января пользователи по всему миру установили приложение Signal на 7,5 млн устройств. Как пишет CNBC, это в 43 раза больше, чем за предыдущую неделю. Мессенджер устанавливали через Apple App Store и Google Play, пишет РБК.

CNBC отмечает, что такое число скачиваний рекордное как за неделю, так и за месяц в истории приложения. По данным аналитической компании Apptopia, Telegram за этот же период скачали 5,6 млн раз.

В Signal сообщали, что из-за наплыва новых пользователей возникли технические проблемы с их регистрацией: «Мы продолжаем бить рекорды по трафику и увеличивать пропускную способность, поскольку все больше и больше людей приходят к пониманию того, насколько им не нравятся новые условия Facebook».