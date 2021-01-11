После блокировки Трампа Facebook и Twitter потеряли $44 млрд

С момента блокирования аккаунтов президента США Дональда Трампа рыночная капитализация Facebook сократилась на $41 млрд, а Twitter — на $3 млрд.

Коммерсант пишет, что, с тех пор как 7 января Facebook объявила о бессрочном запрете на публикации действующего президента на своей платформе и в Instagram, акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $731,56 млрд.

Акции Twitter, который пошел на аналогичный шаг также 7 января, за это же время потеряли 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до $38,3 млрд.

Аккаунты Трампа в Facebook и Twitter были заблокированы на фоне роста политической напряженности в США после штурма здания Конгресса 6 января. По мнению руководства этих соцсетей, публикации действующего президента США нарушали правила платформ, запрещающие призывы к насильственным действиям и восхваление насилия.