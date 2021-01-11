Армяне продолжают рассылать провокационные сообщения от имени haqqin.az

В различные государственные учреждения и организации продолжают поступать провокационные сообщения от имени информационно-аналитического портала haqqin.az.

Редакция haqqin.az официально заявляет, что не имеет никакого отношения к многочисленным фейковым почтовым адресам с упоминанием названия сайта, с которых в массовом порядке рассылаются провокационные запросы и сообщения.

Вместе с тем, это не первый случай подобной провокации в отношении haqqin.az. Такие сообщения от имени haqqin.az рассылались и ранее. При этом было установлено, что фейковые почтовые адреса были созданы на территории Армении.

В связи с этим редакция haqqin.az уже обращалась с жалобой в Службу Государственной Безопасности и МВД.