Эрдоган призвал принять Турцию в Евросоюз после Brexit

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав ЕС после Brexit.

"Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.