«Удаленка» вызвала рост продаж персональных компьютеров

Продажи персональных компьютеров в 2020 году выросли максимальными темпами за последние десять лет, свидетельствуют отраслевые данные, которые отражают, в частности, тенденцию к переходу с мобильных устройств на ПК в период пандемии COVID-19.

"Спрос на ПК толкает вверх продажи, и все указывает на то, что этот рост продолжится", - приводит Интерфакс слова вице-президента программы Worldwide Mobile Device Trackers компании International Data Corp. (IDC) Райана Рейта.

Согласно данным IDC, в минувшем году было продано 302,6 млн ПК, на 13% больше, чем годом ранее.

"В последний раз мы наблюдали сопоставимый подъем рынка в 2010 году – на 13,7%. Многое изменилось за эти десять лет, включая шесть лет, в течение которых рынок ПК падал", - отмечают в IDC.

По словам Рейта, повышение спроса на ПК в 2020 году связано преимущественно с переходом многих людей на дистанционную работу и дистанционное обучение. При этом он отмечает сохранение высокого спроса и на игровые ПК, а также мониторы.