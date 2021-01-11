В Мадриде зафиксировали самую низкую с 1945 года температуру

Самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля – была зафиксирована в Мадриде в ночь на вторник, следует из данных метеорологического агентства AEMET.

После беспрецедентного за последние несколько десятилетий снегопада, обрушившегося на испанскую столицу в конце прошлой недели и побившего рекорд 1971 года, в город пришел холод. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка – 10,3 ниже нуля, в аэропорту Барахас – минус 13, передает РИА Новости.

Такая низкая температура была в последний раз зафиксирована 16 января 1945 года – минус 10,1 градус в самом городе.