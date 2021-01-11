Экс-премьеры Киргизии ответят за смерти от COVID

Бывшие премьер-министры Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов должны нести ответственность за действия, которые привели к смерти людей во время пандемии, заявил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Сыймык Жапыкеев.

"Кто-то должен ответить, более тысячи человек погибли, и никто не понесет за это ответственность что ли? Все, кто причастен к пандемии - Мухаммедкалый Абылгазиев, Кубатбек Боронов, Алтынай Омурбекова (вице-премьер до апреля 2020 года, куратор социальной политики), два бывших министра здравоохранения и представитель Минфина - они все ответят, мы доведем дело до конца", - заявил Жапыкеев журналистам, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, следствие выясняет сколько финансовой, технической и гуманитарной помощи было получено из-за рубежа для борьбы с коронавирусом.

С начала пандемии в Киргизии выявили 82 495 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, умерли 1 374 заболевших. В стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Абылгазиев руководил правительством Киргизии с апреля 2018 года по 15 июня 2020 года. Боронов был премьером с июня до начала октября.