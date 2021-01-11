В Германии ликвидировали крупнейшую в мире преступную торговую площадку

Немецкие правоохранители разоблачили одну из крупнейших нелегальных торговых площадок в даркнете. Об этом пишет DW.

Полиция пресекла деятельность DarkMarket 11 января. По делу арестовали его предполагаемого руководителя – 34-летнего австралийца.

"К моменту закрытия DarkMarket был, пожалуй, крупнейшей в мире торговой площадкой в даркнете с почти 500 тысячами пользователей и свыше 2400 продавцами", – цитирует агентство пресс-службу прокуратуры Кобленца.

К расследованию, кроме местных копов, привлекли и правоохранительные органы иностранных государств.