Боевик ИГИЛ планировал убить посла США в Афганистане

Боевик террористической организации "Исламское государство", который планировал покушение на жизнь посла США в Кабуле, задержан в Афганистане. Как сообщило агентство Pajhwok, сотрудники Национального директората безопасности захватили террориста Абдул Вахида и троих его сообщников в провинции Нангархар на востоке страны.

Абдул Вахид готовил убийство американского посла в Афганистане, а также нескольких высокопоставленных чиновников афганского правительства, отмечает агентство со ссылкой на источник.