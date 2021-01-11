Гендиректор ИСЕСКО назвал трагедией увиденное на освобожденных территориях Азербайджана

Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов неприемлемо, сказал находящийся с визитом в Азербайджане гендиректор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик. Об этом сообщает Trend.

"Посетив освобожденные земли, мы увидели, что все села, поселки, исторические и религиозные памятники разрушены. Разрушение, осквернение мечетей и религиозных храмов, вандализм в отношении них недопустимы... Уверен, что все разрушенные на этих территориях религиозные и культурные памятники будут восстановлены. Разумеется, религиозные убеждения людей не должны подвергаться дискриминации, а храмы каждой религии должны уважаться не только на уровне государства и региона, но и на глобальном уровне", - сказал генсек ИСЕСКО.

По его словам, прежде всего правительством Азербайджана должны быть направлены определенные запросы, которые затем будут оценены комитетом независимых экспертов: "Включение памятников культурного наследия Азербайджана в Список всемирного исламского наследия также означает, что эти культурные объекты и религиозные памятники будут охраняться ИСЕСКО. Наша главная цель - защита культурных и религиозных памятников. При этом хотим подчеркнуть, что мы охраняем религиозные памятники всех религий".