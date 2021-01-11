Киссинджер предсказал распространение ядерного оружия по всему Ближнему Востоку

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предсказал ядерный кризис странам Ближнего Востока, который может наступить в случае возвращения Штатов в ядерную сделку с Ираном. Его цитирует The Jerusalem Post.

«Я не верю в то, что дух ядерной сделки с ограничениями по времени и таким количеством оговорок, которые предполагают освобождение от ответственности, может привести к чему-то, кроме распространения ядерного оружия по всему Ближнему Востоку», — считает дипломат.

По мнению Киссинджера, восстановление сделки между Вашингтоном и Тегераном приведет к гонке ядерных вооружений в регионе. Он подчеркнул, что в любом случае считает важным налаживать диалог с Ираном.