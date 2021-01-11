Британия вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем из-за уйгуров
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем. Причиной глава МИД страны назвал ограничение прав уйгуров, проживающих в КНР.
"Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом", - сообщил Рааб, передает ТАСС.