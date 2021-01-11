Митхат Енигюн о том, как турецкие компании помогут восстанавливать Карабах

«Турецких подрядчиков выделяет приемлемый бюджет и качественное выполнение работ в зонах с повышенным риском», - сказал Енигюн.

Подрядные фирмы из Турции в предстоящие годы будут играть активную роль не только в восстановление Карабах а, но и в развитии экономики Азербайджана. Об этом заявил глава Объединения подрядчиков Турции (ОПТ) Митхат Енигюн.

По заявлению главы ОПТ, несмотря на пандемию коронавируса, турецкие подрядчики с 44 фирмами сохраняют второе место после Китая в списке «250 самых больших международных подрядчиков в мире».

Турецкие подрядные фирмы продолжают развиваться как внутри государства, так и за рубежом.

«По информации Министерства торговли, с января по ноябрь 2020 года турецкие подрядные фирмы взяли на себя 175 зарубежных проектов на сумму в 10,4 млрд долларов. В общей сложности, с 1972 года турецкие подрядчики выполнили различные проекты в 127 странах на общую сумму 413 млрд долларов», - заявил Митхат Енигюн.

По его словам, турецкие фирмы за рубежом занимались строительством автомобильных дорог, туннелей, мостов, торговых центров, многоэтажных зданий, электрических подстанций и других объектов инфраструктуры. Начиная с 1972 по 2020 годы в Азербайджане турецкие фирмы реализовали проекты на сумму в 14,7 млрд долларов.

«В целях диверсификации рынков, мы стремимся получить значительную долю проектов, в особенности в пустынных странах Африки. Лидером рынка для нас остается Россия, которая и в будущем продолжит играть ведущую роль. Кроме того, активна роль турецких подрядчиков в восстановлении Нагорного Карабаха и поддержке экономики Азербайджана», - сказал глава ассоциации подрядчиков.

Следует отметить, что подрядчики из братской Турции уже участвуют в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В частности, две турецкие компании были привлечены в качестве подрядчиков на строительство первого инфраструктурного проекта на освобожденных территориях - трассы Физули-Шуша. Также готовится проект новой автомагистрали путем строительства туннеля под перевалом Муров. Ожидается, что турецкие компании также будут участвовать в этом проекте. Ожидается, что турецкие подрядчики примут участие и в строительстве нового международного аэропорта в Физули.