В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 519 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 176). В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 276 пациентов выписаны после завершения лечения (вчера - 841).

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 225 346 случаев заражения коронавирусом, из них 210 798 человек благополучно прошли лечение, 2 941 - скончался.

Лечение 11 607 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.