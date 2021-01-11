Умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

Основатель компании Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдон Адельсон умер в США в возрасте 87 лет. В сообщении Las Vegas Sands отмечается, что причиной смерти Адельсона стали осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы.

Адельсон, состояние которого Forbes оценивает в $35 млрд, по состоянию на 12 января считается одним из крупнейших доноров Республиканской партии США и одним из влиятельнейших сторонников Дональда Трампа. Во время избирательной кампании 2016 года Адельсона называли «кошельком Трампа».

В 2020 году Адельсон, по оценке источников CNBC, планировал потратить на поддержку Трампа до $50 млн.