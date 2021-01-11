Новый сервис онлайн-очередей от Yelo Bank
Yelo Bank постоянно работает над совершенствованием банковского опыта наших клиентов, применяя цифровые решения в своей работе. Учитывая их удобство и особенности периода пандемии, мы запускаем новую услугу онлайн-очереди.
Теперь, прежде чем подойти к нашим филиалам, клиенты Yelo Bank смогут сэкономить свое время, выбрав заранее филиал, услугу и время, которое им подходит онлайн и не ждать очереди.
Правила пользования сервисом очень простые. На нашем сайте создан специальный раздел, где вы сможете выбрать любой тип услуги, филиал, день, и забронировать его онлайн. После успешной заявки код подтверждения отправляется на номер мобильного телефона и электронную почту клиента. Введя этот код в терминал очереди в филиале, вы сможете получить приоритетное место к первому освободившемуся оператору в выбранной зоне обслуживания.
Чтоб воспользоваться услугой, можете использовать ссылку - https://bit.ly/yelonovbe
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