Новый сервис онлайн-очередей от Yelo Bank

Yelo Bank постоянно работает над совершенствованием банковского опыта наших клиентов, применяя цифровые решения в своей работе. Учитывая их удобство и особенности периода пандемии, мы запускаем новую услугу онлайн-очереди.

Теперь, прежде чем подойти к нашим филиалам, клиенты Yelo Bank смогут сэкономить свое время, выбрав заранее филиал, услугу и время, которое им подходит онлайн и не ждать очереди.