Созданная соответствующим приказом министра обороны комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, действует с 11 января. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, вчера в течение дня рассмотрела 329 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

В целях оперативного, своевременного и объективного рассмотрения обращений также действует мобильная группа комиссии на территории Физулинского района. 11 января мобильная группа комиссии получила свыше 90 обращений, 45 из которых были рассмотрены и решены на месте.

С учетом трудностей, которые могут возникнуть при передвижении далеко проживающих граждан, комиссия направляет запросы в соответствующие воинские части для получения необходимых документов согласно обращениям этих лиц.

Следует отметить, что также проводится опрос общественного мнения для изучения уровня удовлетворенности граждан деятельностью комиссии.