Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли встретился с семьями шехидов Юсифа Юсифбейли и Юсифа Мамедова.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда, в ходе встречи замминистра подчеркнул, что светлая память о подвиге шехидов всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

В.Насирли отметил, что ведется широкомасштабная работа по осуществлению необходимой поддержки семьям шехидов. Вюсал Насирли отметил, что их благополучие всегда будет в центре внимания ведомства.

Также замминистра осмотрел хозяйства, созданные для семей шехидов.