Эмиль Мамедов, собкор 19:59

История каждого из шехидов Отечественной войны болью отдается в сердце граждан нашей страны. Скорбим о павших героях, но и гордимся их мужеством и отвагой. Подвиг освободителей родной земли останется в памяти поколений азербайджанцев.

Короткая, но яркая жизнь 21-летнего Эльмира Мамедова из села Ходжалы Сальянского района – еще одна славная страница победоносной войны. Он сражался всего один день – первый день войны и погиб в бою за высоту Муров, но его подвиг бессмертен. Полное любви к Родине, ответственности перед жизнью, людьми и решимости бороться за освобождение родной земли письмо шехида дошло до его близких только через два месяца после его гибели. Выпускник Азербайджанского государственного университета нефти и химии по специальности инженер-электрик, парень все годы учебы в вузе работал, чтобы помогать своей семье. А его мечтой, как рассказывает младший брат Ханлар, студент Института искусств, было сделать карьеру и создать благотворительный фонд для малоимущих сельчан и инвалидов. С детства приученный к труду, он хорошо знал, как нелегка жизнь в небольших селах, особенно для тех, кого подвело здоровье, и хотел сделать как можно больше для благополучия сограждан. Приезжая на каникулы в родные края, Эльмир не покладая рук трудился вместе с родными в поле и на подворье.

«Сын был очень трудолюбивым парнем. Днем учился в университете, а вечерами работал на стройке. Не мы посылали деньги нашему студенту, а он нам», - с гордостью и неизбывной печалью рассказывал корреспондентам haqqin.az отец шехида Арзу киши. После окончания учебы в 2020 году Эльмира призвали на военную службу. Сначала он служил в Гяндже, потом его перевели в часть, дислоцированную в Газахском районе. В последний раз он позвонил домой 20 сентября и сообщил, что их перебрасывают в Дашкесан, и уверял, что у него все в порядке, беспокоится нет причин. «Вспоминаю последний день рождения Эльмира, сколько ему пришло поздравлений от друзей. Открытый и доброжелательный, он умел ладить и со взрослыми, и с детьми. С ребятишками он и сам становился пацаном – играл с ними, что-то рассказывал. В детстве ему пришлось нелегко, семья у нас небогатая. Чтобы окончить школу, ему приходилось каждый день ездить на попутных грузовиках в райцентр. Но несмотря на это он хорошо учился и поступил в институт. Когда уходил в армию, уговаривал меня не плакать и не волноваться о нем», - говорит, не скрывая слез мать шехида.

«8 августа мы давали воинскую присягу, - писал Эльмир отцу и матери в своем первом письме со службы. - Готовились произнести клятву и пройти торжественным маршем перед родителями. Но из-за объявления карантинного режима близких не пригласили. Может, это и к лучшему, ведь вам бы пришлось проделать такой дальний путь. Вы же знаете, как я вас люблю, не хочу ничем вас обременять. Вы всегда со мной в моем сердце» Подразделение, в котором служил Эльмир, одно из первых вступило в бой с неприятелем. Его бойцы занимали артиллерийскую позицию на Муровдагском хребте. Во время сражения осколок попал молодому артиллеристу в голову. Солдат Мамедов пал смертью храбрых. Второе послание сына, уже с передовой, дошло до его родителей после окончания войны. Сослуживец, в чьи руки оно попало, сам был тяжело ранен и передал послание шехида его родным только после выписки из госпиталя.