Али Асадов созвал заседание Наблюдательного совета Госхолдинга
12 января 2020 года под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Как сообщили haqqin.az в Кабмине, в рамках заседания была проведена встреча с руководителями 17 портфельных компаний, которые будут переданы в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу в 2021 году, а также был обсужден ход выполнения задач, указанных в Указе президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 ноября 2020 года, и другие текущие вопросы.