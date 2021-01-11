Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей

Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Они совершают катастрофическую ошибку. Они разделяют и сеют распри, они демонстрируют то, что я предсказывал долгое время", - заявил Трамп.

Президента США цитирует его журналистский пул.

Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.