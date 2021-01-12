COVID-19 в Турции: 171 умерший и 9 809 новых инфицированных за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 171 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 152. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 346 285, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 809 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 013 человек, общее число выздоровевших достигло 2 218 464.