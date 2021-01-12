В Москве мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову в московскую квартиру, его застрелили. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГСУ СК по российской столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел во вторник, 12 января, в жилом доме на Гурьевской улице, куда полицейские прибыли по вызову бригады скорой помощи. Находившийся в квартире мужчина агрессивно себя вел по отношению к медикам и соседям и не реагировал на предупреждения, угрожал убийством. После этого он напал на сотрудников полиции.

Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего применили табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.