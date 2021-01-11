Трамп: "Свобода слова находится под угрозой"

"Свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше", - сказал Трамп, выступая в Техасе.

Соцсети заблокировали аккаунты Трампа и десятков тысяч его сторонников после беспорядков в Вашингтоне.

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию Конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов Конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.

В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в Конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.