Названы пять симптомов "британского" штамма коронавируса у детей

Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

На головную боль жаловались 53% детей с COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе.

Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заболели новым "британским" штаммом COVID-19. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.