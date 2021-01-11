Конгресс потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.

За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».

Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже заявил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.

Резолюции палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд).