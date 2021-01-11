Госдеп предупреждает европейские компании: «Пока не стало слишком поздно...»

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова источника в правительстве Соединенных Штатов.

Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток-2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей, сообщают источники.

По словам неназванного лица, ведомство к четвергу или пятнице должно представить данные о компаниях, содействующих реализации проекта по строительству «Северного потока-2». В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Как указывает источник, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций в соответствии с действующим законодательством США, если они не остановят работу.

В принятом в начале 2020 года cенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока-2».