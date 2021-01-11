YouTube заблокировал аккаунт Трампа

YouTube-аккаунт президента США Дональда Трампа будет заморожен как минимум на неделю. Представители сервиса пояснили, что недавнее видео на канале Трампа «разжигало насилие» и поэтому было удалено.

Теперь владельцам аккаунта временно запрещено загружать новые ролики. Также отключена опция комментариев. Руководство YouTube рассмотрит возможность разблокировать аккаунт через неделю, передает CNN.

YouTube оставался единственной крупной интернет-платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Ранее Twitter, Facebook и еще ряд соцсетей решили бессрочно заморозить страницы Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к насилию».