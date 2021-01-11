Вот так выглядит село Ашагы Шуртан после армянской оккупации фото; видео
Министерство обороны Азербайджана на этот раз знакомит общественность страны с состоянием освобожденного села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана на этот раз знакомит общественность страны с состоянием освобожденного села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района Азербайджана.
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