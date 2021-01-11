Садыр Жапаров о будущем Киргизии, об отношениях с Москвой, о статусе русского языка...

Он также заявил, что Россия является стратегическим партнером Киргизии, и Бишкек будет продолжать эту линию: «Россия для нас, для Кыргызстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история».

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», – заявил Жапаров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Русский язык в Киргизии останется в статусе официального, а Москва продолжит быть стратегическим партнером Бишкека, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами: «Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все кыргызстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия – наш главный союзник и партнер», – отметил Жапаров, передает РИА «Новости».

Кроме того, Киргизия будет продолжать сотрудничать и с другими странами: «Не только с Китаем и с Америкой – мы со всеми государствами будем сотрудничать».

Жапаров также выразил надежду на стабилизацию ситуации в республике в ближайшее время и отсутствие несанкционированных акций: «Народ устал от волнений и сделал свой выбор. Поэтому митингов в ближайшее время в стране быть не должно». По его словам, после выборов «меньшинство должно уважать выбор большинства».

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также, согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Официальные итоги выборов и референдума должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования.