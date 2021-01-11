Коррупционный скандал заставил премьера Эстонии уйти в отставку

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Такое заявление он сделал перед журналистами и в Facebook.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор, - заявил Ратас. - В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", передает ТАСС.