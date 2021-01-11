Гендиректор ИСЕСКО на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом. Об этом сообщает АзерТАдж.