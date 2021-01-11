Азербайджан планирует поставлять помидоры в Европу

Азербайджан планирует начать поставки томатов на европейский рынок и страны Персидского залива, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«В Azpromo состоялась встреча с экспортерами томатов. В ней приняли участие торговые представители Азербайджана в ОАЭ, странах Центральной Европы, более 20 представителей компаний-экспортеров и порядка 40 индивидуальных предпринимателей», - отметили в фонде.

На встрече было отмечено, что начались работы по организации экспорта томатов на рынки Европы и страны Персидского залива.