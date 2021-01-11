В США впервые за почти 70 лет казнили женщину

Власти США привели в исполнение первый за почти 70 лет смертный приговор женщине, сообщает газета New York Times. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии решением суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Однако Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, позволив привести в действие смертный приговор, пишет РИА Новости.

Как сообщает газета, казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь женщины-заключенной в США пройдет впервые с 1953 года.