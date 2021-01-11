Сын российского миллиардера Алексея Мордашова, Никита, ушел в армию после того, как летом 2020 года его отчислили из Высшей школы экономики. Первым об этом сообщил Forbes.

Неназванный источник РБК сообщил, что в армию Никиту Мордашова отправил отец, поскольку сын не хотел учиться. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал Forbes знакомый сына миллиардера.

Никита Мордашов учился в ВШЭ год на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики — по программе, позволяющей после первого курса в ВШЭ перейти на первый курс Лондонского университета, пишет Meduza.

Представитель Мордашова отказался комментировать частную жизнь членов его семьи.

Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов. В 2020 году он занял четвертое место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценило состояние Мордашова и его семьи в 16,8 миллиарда долларов. Сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Мордашова составляет 23,2 миллиарда долларов.