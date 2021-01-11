Министр Анар Керимов: Азербайджан подаст на Армению в международные суды

Азербайджан намерен добиваться от Армении возмещения ущерба за уничтожение историко-культурного и религиозного наследия в Карабах е, заявил министр культуры Анар Керимов.

«Мы приглашаем международные организации на наши освобожденные земли. Мы хотим, чтобы весь мир стал свидетелем зверств армян. Надо задокументировать все преступления, совершенные армянами, эксперты должны посетить и зафиксировать каждое разрушенное место, чтобы в будущем мы могли представить эти факты в международных судах. Армению необходимо привлечь к ответственности, чтобы она выплатила компенсацию», - сказал Керимов в интервью госагентству «АзерТАдж».

По его словам, после завершения мониторинга и инвентаризации материальных и культурных и исторических объектов в Карабахе, будет подготовлена дорожная карта по консервации и реставрации памятников на этих территориях.

«В этой работе нам нужна помощь, как местных, так и зарубежных специалистов. В первую очередь, мы планируем начать с города Шуша - колыбели нашей культуры, культурной столицы Азербайджана. Конечно, будут восстановлены историко-культурные памятники и культурные учреждения в Агдаме, Физули и других освобожденных территориях», - сказал Керимов.

Министр добавил, что в настоящее время разрабатывается план мероприятий, которые пройдут в Шуше. «В этом году в Шуше пройдут два мероприятия – музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль» и Дни поэзии Моллы Панаха Вагифа», - подчеркнул глава ведомства.