Синоптики рассказали о погоде на завтра

В четверг, 14 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, а днем 55-60%.

В районах Азербайджана в четверг осадков в основном не ожидается, однако вечером местами возможны дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

14 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.