Ликвидированы компании семьи Али Гасанова
Объявлено о ликвидации шести компаний, принадлежащих семье бывшего главы ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова, сообщает haqqin.az со ссылкой на онлайн-газету Vergilər (Налоги) Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации издания, прекратили свою деятельность ООО Bakı 24, Kaspi AZ, Mətbuat Evi, Golden Prince, Global Advertisment и ЖСК Kaspi Co.
Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1, где была произведена государственная регистрация компаний.
Как пишет агентство Report, данные коммерческие организации возглавляли жена Али Гасанова Сона Велиева, сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.