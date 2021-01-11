Акиф Гурбанов: Анализ крови в начале заражения COVID-19 не выявляет болезнь

Анализ крови может показать, болели ли вы коронавирусом или нет. Об этом сказал журналистам председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, серологический тест становится позитивным через неделю после заражения. Если кто-то сдает кровь на анализ в начале болезни, то у него не будут выявлены антитела против COVİD-19.

"Это будет неправильный результат. Серологический тест становится положительным через неделю после того, как человек заболел. Точный ответ может дать анализ мазка методом PSR", - сказал он.