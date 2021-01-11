Генпрокурор назначил на должность сына бывшего главы Акстафы
Сын бывшего главы Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддина Гулиева, Рамал Гулиев, получил новое назначение в органы прокуратуры.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, соответствующим распоряжением генпрокурора Рамал Гулиев назначен помощником прокурора Губинского района.
Напомним, бывший глава Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.