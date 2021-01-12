В Польше соцсетям хотят запретить блокировать пользователей

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам веб-сайтов социальных сетей блокировку и удаление учетных записей, а также комментариев пользователей, пишет Euractiv.

По мнению властей, в соцсетях все чаще происходит чрезмерное вмешательство в публикуемый контент. "Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - заявил госсекретарь польского минюста Себастьян Калета, курирующий законопроект.

Согласно законопроекту, если контент не нарушает польское законодательство, то администраторы его удалять не имеют права. Также пользователь может подать на сайт в суд, если его контент не восстановят или же он не получит ответа на свою жалобу в течение 48 часов.